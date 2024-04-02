Вестник Кавказа

Премьер Азербайджана станет участником бизнес-форума в Турции

Премьер Азербайджана станет участником бизнес-форума в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецко-азербайджанский бизнес-форум состоится в Анкаре 8 мая. В нем примут участие помощник президента Турции и премьер Азербайджана.

Анкара 8 мая примет турецко-азербайджанский бизнес форум.

Его участниками станут помощник президента Турции Джевдет Йылмаз и премьер Азербайджана Али Асадов.

Мероприятие состоится в связи с XXI заседанием совместной межправкомиссии по двустороннему экономическому сотрудничеству.

Стоит добавить, что Азербайджан и Турция в 2023 году нарастили товарооборот на 31%. Общая сумма составила $7,6 млрд.

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