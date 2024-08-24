Правоохранители задержали более 100 человек за связи с террористами в Турции

Свыше 100 человек пойманы в Турции по подозрению в связях с террористами. Силовики проводили операции по их задержанию в десятках провинциях республики.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Турции 119 подозреваемых в причастности к террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом сказано в сообщении, размещенном главой МВД республики на его страницах в соцсетях.

"В 23 провинциях в результате операции против ИГ* задержаны 119 подозреваемых"

– Али Ерликая

Он поведал, что силовики проводили операции в Стамбуле, Анкаре, Анталье и других провинциях.