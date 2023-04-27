Пожар в аэропорту Минвод потушили

Пожарные справились с возгоранием в аэропорту Минеральных Вод. Пожар, который произошел в ремонтируемом здании, был ликвидирован примерно за час.

Пожар на территории аэропорта потушен в Минводах, заявили в МЧС России.

О возгорании стало известно примерно в 15.30. Изначально сообщалось, что дым валит из терминала прилета. Но затем пресс-служба аэропорта заявила, что пылает здание на привокзальной площади, собственником которого аэропорт не является.

По данным МЧС, пылала крыша двухэтажного строения на автостоянке, площадь возгорания составила 150 кв м.

С огнем боролись 55 пожарных. В 16.13 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения. Информация о полной ликвидации поступила в 16.34.

Как уточняет "Интерфакс", ссылаясь на свой источник, пожар изначально начался в кафе, которое находится у входа в терминал прилета. Уже затем огонь перешел на ремонтируемые помещения.

По данным источника, предварительная версия причины пожара – короткое замыкание.