Пожар произошел у аэропорта Минводы – СМИ

Аэропорт Минвод пылает на Ставрополье, о ЧП сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, пожар случился в одном из административных зданий. В нем проходил ремонт. Сейчас из строения идет дым.
Пожарные борются с огнем. На работу аэропорта происшествие не повлияло, самолеты планово заходят на посадку.
Чуть позже стало известно, что горящее здание находится рядом с аэропортом и не связано с ним.
"Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является"
– пресс-служба аэропорта
В воздушной гавани уточнили, что пожар удалось локализовать, а сам аэропорт работает в штатном режиме.
В МЧС Ставрополья уточнили площадь пожара – 150 кв м. В ведомстве добавили, что горит крыша двухэтажного здания на автостоянке.