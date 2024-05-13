Пожар произошел у аэропорта Минводы – СМИ

СМИ сообщают о возгорании, которое началось в аэропорту Минеральных Вод. По данным Telegram-канала Mash, из одного из строений воздушной гавани идет дым. Позже оказалось, что горящее здание не имеет отношения к аэропорту.

Аэропорт Минвод пылает на Ставрополье, о ЧП сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, пожар случился в одном из административных зданий. В нем проходил ремонт. Сейчас из строения идет дым.

Пожарные борются с огнем. На работу аэропорта происшествие не повлияло, самолеты планово заходят на посадку.

Чуть позже стало известно, что горящее здание находится рядом с аэропортом и не связано с ним.

"Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является"

– пресс-служба аэропорта

В воздушной гавани уточнили, что пожар удалось локализовать, а сам аэропорт работает в штатном режиме.

В МЧС Ставрополья уточнили площадь пожара – 150 кв м. В ведомстве добавили, что горит крыша двухэтажного здания на автостоянке.