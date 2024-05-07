Пожар в здании XIX века потушили в Ставрополе

Огонь в старинном здании полыхал в течение нескольких часов. Площадь возгорания достигала 150 кв метров.
В Ставрополе потушили пожар, вспыхнувший в старинном здании XIX века. Об этом сказано в заявлении, распространенном в ГУ МЧС России.
"В 16:41 мск пожар был полностью ликвидирован"
– пресс-служба ведомства
Что произошло?
Информация о возгорании в административном здании поступила несколько часов назад. Огонь охватил около 150 кв метров. Из здания, которое является объектом культурного наследия, эвакуировали всех людей.