Вестник Кавказа

Пожар в здании XIX века потушили в Ставрополе

Пожар в здании XIX века в Ставрополе
© Фото: Telegram-канал МЧС Ставропольского края
Огонь в старинном здании полыхал в течение нескольких часов. Площадь возгорания достигала 150 кв метров.

В Ставрополе потушили пожар, вспыхнувший в старинном здании XIX века. Об этом сказано в заявлении, распространенном в ГУ МЧС России.

"В 16:41 мск пожар был полностью ликвидирован"

– пресс-служба ведомства

Что произошло?

Информация о возгорании в административном здании поступила несколько часов назад. Огонь охватил около 150 кв метров. Из здания, которое является объектом культурного наследия, эвакуировали всех людей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
775 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Ставрополе горит памятник архитектуры

В Ставрополе горит памятник архитектуры

На Кубани вводят пожароопасность 4 класса

На Кубани вводят пожароопасность 4 класса

Деревообрабатывающий цех пылал в Апшеронске

Деревообрабатывающий цех пылал в Апшеронске

Автобус с туристами горел в Северной Осетии

Автобус с туристами горел в Северной Осетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы