Пожар в Ставрополе сегодня вспыхнул в здании по проспекту Карла Маркса. Горит старинное здание, объект культурного наследия. По последним данным, возгорание локализовано.

Крупный пожар случился сегодня в Ставрополе, горит памятник архитектуры XIX века по адресу Карла Маркса, 64.

"Горит объект культурного наследия на 100 квадратных метрах. На месте работают 39 специалистов и 9 единиц техники"

– МЧС России

У горящего здания частично обрушилась кровля. Огнеборцы продолжают работу, на данный момент возгорание удалось локализовать.

Градоначальник Иван Ульянченко держит ситуацию на личном контроле.

Из-за возгорания, причины которого пока не установлены, случилось задымление. Автотранспорт направляют по улице Дзержинского, заторов на дорогах нет.

Пострадавших при пожаре нет, из соседних зданий были эвакуированы люди.