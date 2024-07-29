Пострадавшую в горах туристку эвакуировали в Северной Осетии

Cпасатели провели эвакуацию туристки, получившей травму на высоте 3,5 тыс метров. Пострадавшую благополучно перевезли в поселок, где передали медикам.

Спасатели эвакуировали туристку, пострадавшую при восхождении в горы в Северной Осетии. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС России.

Девушка получила травму в районе перевала Комлагат, в результате чего не смогла продолжить путь.

"Спасатели МЧС России подняли пострадавшую на борт ведомственного вертолета Ми-8 и перевезли в поселок Гизель. Там ее передали врачам"

– МЧС РФ

В ведомстве отметили, что остальные туристы продолжили восхождение.

Ранее сообщалось, что группа из 11 человек отправилась в поход в горы. Предварительно они зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Кроме того, при себе у туристов есть спутниковый телефон, который позволяет им регулярно выходить на связь.