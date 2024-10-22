Вестник Кавказа

Элитные томаты скоро будут расти в Северной Осетии

Элитные томаты скоро будут расти в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новое агропредприятие откроется в скором времени в Северной Осетии – на нем будут выращивать томаты, причем не обычные, а элитные сорта. В комплексе найдут работу примерно 900 человек.

Самые лучшие томаты скоро будут расти в Северной Осетии благодаря реализации нового проекта по созданию тепличного комплекса, который получит название "Алания", говорится в Telegram-канале полпреда по СКФО.

Выращивание будет вестись на протяжении всего года. Томаты разместятся на 60 га – именно такой будет площадь комплекса.

Продавать выращенные томаты будут в основном в Северной Осетии.

Стоит отметить, что комплекс даст работу примерно 900 жителям республики, причем больше половины мест (500) будут заняты в срок до нового года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
890 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Североосетинский студент получит награду за спасение девушки

Североосетинский студент получит награду за спасение девушки

В Дигорском ущелье до конца года завершат ремонт тоннеля

В Дигорском ущелье до конца года завершат ремонт тоннеля

В Северной Осетии тушат масштабный пожар на мусорном полигоне

В Северной Осетии тушат масштабный пожар на мусорном полигоне

Обновленный пункт пропуска &quot;Верхний Ларс&quot; заработает в нынешнем году

Обновленный пункт пропуска "Верхний Ларс" заработает в нынешнем году

Сезон катания на &quot;Архызе&quot; ожидается рекордно долгий

Сезон катания на "Архызе" ожидается рекордно долгий

Северная Осетия получила более 460 млн рублей от туризма

Северная Осетия получила более 460 млн рублей от туризма

На курорте &quot;Мамисон&quot; готовят территорию под глэмпинги

На курорте "Мамисон" готовят территорию под глэмпинги

Во Владикавказе из окна дома выпали двое дошкольников

Во Владикавказе из окна дома выпали двое дошкольников

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Кадры для курорта &quot;Мамисон&quot; начали готовить в Северной Осетии - Кавказ.рф

Кадры для курорта "Мамисон" начали готовить в Северной Осетии - Кавказ.рф

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы