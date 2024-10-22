Элитные томаты скоро будут расти в Северной Осетии

Новое агропредприятие откроется в скором времени в Северной Осетии – на нем будут выращивать томаты, причем не обычные, а элитные сорта. В комплексе найдут работу примерно 900 человек.

Самые лучшие томаты скоро будут расти в Северной Осетии благодаря реализации нового проекта по созданию тепличного комплекса, который получит название "Алания", говорится в Telegram-канале полпреда по СКФО.

Выращивание будет вестись на протяжении всего года. Томаты разместятся на 60 га – именно такой будет площадь комплекса.

Продавать выращенные томаты будут в основном в Северной Осетии.

Стоит отметить, что комплекс даст работу примерно 900 жителям республики, причем больше половины мест (500) будут заняты в срок до нового года.