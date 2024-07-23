Вестник Кавказа

Спасатели спустили травмированного краснодарца с горы в Карачаево-Черкесии

Спасатели спустили травмированного краснодарца с горы в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Альпинист из Краснодара почти дошел до вершины горы Караджаш в Карачаево-Черкесии, но в самый ответственный момент поранил ногу и потерял возможность самостоятельно передвигаться. Ему на помощь пришли спасатели и доставили врачам.

Травмированный альпинист был эвакуирован спасателями с горы Караджаш в Карачаево-Черкесии, рассказали в местном отделении МЧС России.

Спасенный оказался 37-летним жителем Краснодара. Он состоял в незарегистрированной группе альпинистов, которые хотели покорить вершину горы Караджаш на высоте более 3 тыс м. На подходе к ней мужчина травмировал ногу и уже не мог спуститься самостоятельно в лагерь.

Спасатели положили его на носилки и переместили альпиниста в поселок Архыз, где ему оказали помощь врачи.

"Операция по спуску длилась 26 часов"

- МЧС России Карачаево-Черкесии

 

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