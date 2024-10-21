В Дигорском ущелье до конца года завершат ремонт тоннеля

Реконструкция тоннеля в Дигорском ущелье Северной Осетии будет завершена до конца года. Тоннель позволит наладить сообщение с горной частью Ирафского района.
До конца года должны завершиться работы по реконструкции тоннеля в Дигорском ущелье в Северной Осетии. Информацией поделился глава транспортного комитета республики Тариэль Солиев.
«Работы на данном тоннеле продолжаются. Мы также планируем его сдать в этом году и обеспечить уже связь горной части Ирафского района с основной частью района»
—Тариэль Солиев
Отметим, что тоннель является участком дороги Чикола – Комы-Арт, которую также в последние несколько лет приводят к современным стандартам. Специалисты уже выполнили ремонт на участке от Мацуты до Комы-Арт. Работы по обновлению важного транспортного маршрута в туристический район Дигория начались четыре года назад.