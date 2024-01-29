После нападения на суд в Стамбуле задержали 40 человек 

В Турции продолжается расследование попытки теракта, произошедшей накануне в Стамбуле. На данный момент известно о задержании 40 подозреваемых.

Сотрудники правоохранительных органов Турции в рамках расследования дела о нападении на суд в Стамбуле задержали 40 человек. Об этом рассказал глава МВД республики.

"К настоящему времени в рамках расследования дела задержаны 40 подозреваемых. Операции продолжаются"

– Али Ерликая

Ранее в Минюсте сообщили о задержании 34 человек. В ведомстве также обратили внимание на то, что расследование дела происходит под контролем 6 прокуроров.

Что произошло?

Накануне неизвестные открыли огонь по КПП, который находится у комплекса судебных зданий в Стамбуле. Началась перестрелка, в ходе которой были ликвидированы двое нападавших – мужчина и женщина. В течение дня полиции удалось задержать третьего участника атаки.

В результате инцидента получили ранения 6 человек, включая 3 полицейских. Один из правоохранителей чуть позже скончался от полученных ран. В МВД Турции отметили, что случившееся является попыткой теракта, за которой стоят представители запрещенной в стране организации DHKP-C.