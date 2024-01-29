Вестник Кавказа
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Третий участник нападения на суд задержан в Стамбуле

Третий участник нападения на суд задержан в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники стамбульской полиции поймали третьего участника нападения на КПП у комплекса судебных зданий. Двое других участников уничтожены.

Полиция задержала третьего участника нападения, совершенного 6 февраля суд в Стамбуле. Об этом пишут турецкие СМИ.

"Полиция задержала сбежавшего с места еще одного участника нападения, он ранен"

– газета Sabah

Что произошло?

Мужчина и женщина подошли к пункту охраны, находящегося на входе в здание суда, и открыли огонь. Произошла перестрелка, в ходе которой они были уничтожены. В результате инцидента погибла женщина, еще 5 человек получили ранения, в том числе 3 сотрудника полиции. В МВД Турции назвали случившееся попыткой теракта. Согласно предварительным данным, организатором теракта выступила запрещенная в Турции организация DHKP-C.

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