Третий участник нападения на суд задержан в Стамбуле

Сотрудники стамбульской полиции поймали третьего участника нападения на КПП у комплекса судебных зданий. Двое других участников уничтожены.
Полиция задержала третьего участника нападения, совершенного 6 февраля суд в Стамбуле. Об этом пишут турецкие СМИ.
"Полиция задержала сбежавшего с места еще одного участника нападения, он ранен"
– газета Sabah
Что произошло?
Мужчина и женщина подошли к пункту охраны, находящегося на входе в здание суда, и открыли огонь. Произошла перестрелка, в ходе которой они были уничтожены. В результате инцидента погибла женщина, еще 5 человек получили ранения, в том числе 3 сотрудника полиции. В МВД Турции назвали случившееся попыткой теракта. Согласно предварительным данным, организатором теракта выступила запрещенная в Турции организация DHKP-C.