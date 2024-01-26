Мужчина и женщина напали на здание суда в Стамбуле

В Стамбуле ликвидировали напавших на здание суда. В 11:46 неизвестные попытались ворваться в здание суда Чаглаян. Ранения получили пятеро человек.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о ликвидации двоих человек, которые попытались совершить нападение на здание суда в Стамбуле.

Он отметил, что инцидент произошел в 11:46 мск. Мужчиной и женщиной был атакован пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян, однако их уничтожили.

Подчеркивается, что ранения получили пять человек, в том числе трое сотрудников полиции. Сейчас все входы и выходы из суда перекрыты.