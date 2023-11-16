Стрельба в церкви в Стамбуле: задержан один из нападавших

Власти Турции схватили одного из двух агрессоров, открывших огонь в католической церкви Стамбула. Второму пока удается скрываться от полиции.

Турецкие правоохранители оперативно задержали одного из подозреваемых в нападении на церковь в Стамбуле, передают турецкие СМИ.

Ранее сегодня президент страны решительно осудил атаку. Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что виновные будут схвачены не позднее чем через сутки. Таким образом, один из них уже задержан.

Нападение на церковь в Стамбуле

Трагедия в церкви Святой Марии произошла сегодня, прямо во время воскресной службы. Двое мужчин, поведение которых сначала ничем не отличалось от других молящихся, в 11.40 внезапно открыли стрельбу. От огня погиб один человек.