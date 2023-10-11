Три исторических базара Стамбула: куда сходить, что купить?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Стамбуле на базар можно отправиться не только за покупками, но и для того, чтобы совершить путешествие по богатой истории Турции и окунуться в атмосферу времен Османской империи. Базары Стамбула, история которых восходит ко временам османов, стали излюбленным местом путешественников и воспринимаются не как обычные рынки, а именно как исторические места.

Рынок специй

Рынок специй расположен сразу за исторической Новой мечетью в районе Эминёню, рядом с Цветочным рынком. По некоторым данным, история одного из старейших крытых базаров Стамбула восходит к 1660 году, когда на этом месте был возведен тогда еще деревянный рынок. Сейчас у базара шесть ворот и купольная крыша, выполненная из свинца.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рынок, который был построен как часть комплекса мечети, ранее был известен как "Новый базар" или "Базар Валиде". Но поскольку продаваемые здесь продукты обычно поставлялись из Египта, после XVIII века рынок был назван "Египетским базаром", еще одним названием этого места стал как раз "Рынок специй".

Восточные специи поставлялись в Европу с этого базара, важнейшего пункта Шелкового пути. Говорят, в наши дни на этом рынке можно найти то, что нельзя найти во всем Стамбуле:

тысячу видов специй, аромат которых будет преследовать вас на каждом шагу,

обилие лекарственных трав, растений, орехов, деликатесов и сувениров.

Если вы приедете в Стамбул, обязательно стоит посетить Базар специй, даже если вы не собираетесь ничего покупать. Здесь можно насладиться букетом ароматов и красок и совершить путешествие в историю.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Придя на Базар специй, также стоит посетить и Цветочный рынок, который находится неподалеку.

Гранд Базар

Еще одно место, куда можно отправиться не только за покупками, но и для того, чтобы увидеть историческую достопримечательность. Гранд Базар - один из старейших и крупнейших крытых базаров в мире. Он был построен в середине XV века.

Большой базар с его лабиринтами улиц и переходами расположен в стамбульском районе Беязыт (Баязид). Считается, что базар, строительство которого было начато в середине XV века по приказу османского султана Мехмеда II, было завершено во время правления султана Сулеймана I.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на базаре, занимающем очень большую территорию, насчитывается больше 4000 магазинов. Гранд-базар, ставший наследием Османской империи и не утративший своей функции и сегодня, разделен на секции в зависимости от типа продаваемой продукции. Это город в городе. Он имеет больше 60 улиц, более 2 тысяч ателье, 18 фонтанов, 12 мечетей. Здесь также можно найти пункты обмена валют, рестораны, бани.

Сахафлар Базар

Базар появился в XV веке. Название этого места связано со словом, которым одно время обозначали людей, покупающих и продающих старые книги. Считается, что букинистика впервые появилась в Бурсе во времена правления одного из османских султанов. В те дни торговля такими книгами велась возле больших мечетей Бурсы. Позже продажа книг началась и в других городах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Продавцы подержанных книг обладали невероятным кругозором, что делало книжный базар не просто местом, где можно было продать и приобрести ту или иную книгу, но и где можно узнать что-то новое. После пожара в 1950-х годах на рынке была проведена капитальная реставрация.