Полиция приступила к задержаниям на митинге в Тбилиси

Очередной митинг проходит в грузинской столице вечером в пятницу вечером. В настоящее время правоохранители пытаются разогнать протестующих.
Спецназ начал задерживать участников протестной акции, начавшейся вечером 6 декабря в Тбилиси возле парламента Грузии.
Правоохранители уже применили водомет, чтобы разогнать демонстрантов. Они также пытаются схватить самых активных протестующих.
Согласно последней информации, спецназ оттесняет участников протестной акции с проспекта Руставели в переулки.
Напомним, митинги в Грузии вспыхнули на прошлой неделе после решения властей республики отложить начало переговоров с Евросоюзом о вступлении в сообщество до 2028 года.