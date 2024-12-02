Вестник Кавказа

Полиция приступила к задержаниям на митинге в Тбилиси

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Очередной митинг проходит в грузинской столице вечером в пятницу вечером. В настоящее время правоохранители пытаются разогнать протестующих.

Спецназ начал задерживать участников протестной акции, начавшейся вечером 6 декабря в Тбилиси возле парламента Грузии.

Правоохранители уже применили водомет, чтобы разогнать демонстрантов. Они также пытаются схватить самых активных протестующих.

Согласно последней информации, спецназ оттесняет участников протестной акции с проспекта Руставели в переулки.

Напомним, митинги в Грузии вспыхнули на прошлой неделе после решения властей республики отложить начало переговоров с Евросоюзом о вступлении в сообщество до 2028 года.

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