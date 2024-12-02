Вестник Кавказа

Еще одна акция протеста началась в Тбилиси

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Около парламента Грузии в столице вновь собрались протестующие. Акция проходит мирно, согласно свидетельствам СМИ.

На улице Руставели в Тбилиси проходит очередная акция протеста. Это уже девятый день подряд, когда столицу Грузии потрясают антиправительственные митинги, пишут СМИ.

Перед зданием парламента находятся тысячи демонстрантов. Движение на центральных улицах ограничено. Как и предыдущие два дня, протесты носят мирный характер, митингующие не пытаются провоцировать полицию, что стандартно дежурит на месте.

За колонными здания парламента также находятся сотрудники спецназа на случай, если протестующие начнут вновь использовать пиротехнику и другие опасные предметы, передали в издании ТАСС.

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