Вестник Кавказа

Парламент Грузии снизил уровень безопасности

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Уровень безопасности с сегодняшнего дня понижается в парламенте Грузии. На протяжении недели он был красным, а с пятницы становится желтым, что означает отмену ряда ограничений.

Меры безопасности будут ослаблены сегодня в грузинском парламенте, однако полностью возвращаться к штатному формату законодательный орган пока не планирует, рассказали в его пресс-службе.

С 28 ноября, то есть со дня, когда было утверждено правительство Ираклия Кобахидзе, который озвучил решение о приостановке вступления в ЕС до 2029 года, в парламенте действовал красный уровень безопасности.

Сегодня, спустя неделю, он отменен, а точнее, сменен на желтый уровень.

Сколько времени продлится желтый уровень – пока не известно, в парламенте сообщат об этом дополнительно.

Соответственно, в данный момент определенные ограничения распространяются на журналистов. Телевизионщики не могут отправлять в парламент более двух съемочных групп от одного канала, а представители интернет-СМИ вообще не попадут внутрь. Некоторые заперты касаются посетителей.

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