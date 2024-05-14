Похолодание может нагрянуть в Москву

В конце мая в Москве может опуститься температура. Она может начать колебаться у отметки +15-22 градуса. Не исключено, что температура в первые дни лета сохранится.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил о возможном похолодании в Москве в конце мая – начале июня.

Он отметил, что в конце этой и начале следующей недели в Москве будет тепло, однако затем температура опустится и будет колебаться у отметки +15-22 градуса.

При этом Ильин подчеркнул, что похолодание в столице не будет долгим и уже 3 июня температура будет выше 20 градусов тепла.

Кроме того, эксперт сообщил, что вероятность аномально жаркого лета в городе не исключена.