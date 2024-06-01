Вестник Кавказа

По Кисловодску пройдет парад национальностей

По Кисловодску пройдет парад национальностей
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Парадом национальностей отметится День России в Кисловодске. По словам главы города, каждая национальная община Кисловодска представит колорит и культуру своего народа.

В этом году в Кисловодске в День России пройдет парад, собирающий представителей различных национальностей. В этот раз мероприятия соберет представителей 90 различных национальностей. 

"В День России в Кисловодске пройдет второй масштабный "Парад национальностей", который объединит более 90 национальностей, проживающих в городе-курорте. В специально оборудованных этнопалатках каждая национальная община Кисловодска представит колорит и культуру своего народа с танцами, песнями, стихами и традиционными блюдами"

 – Евгений Моисеев 

По его словам, в этот праздничный день улицы города наполнятся яркими костюмами, национальными флагами и звуками национальных инструментов. Гости и жители города смогут увидеть удивительное разнообразие культур и традиций. 

В свою очередь, организаторы мероприятия отметили, что парад станет ярким символом единства в многообразии. Этот праздник призван напомнить о важности уважения и толерантности к представителям других народов и культур.

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