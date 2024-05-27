Фестиваль "Кисловодская жара" в День защиты детей пройдет в Кисловодске

Кисловодск отпразднует День защиты детей 1 июня веселым фестивалем. Событие получило название "Кисловодская жара". В программе – разные веселые представления и, конечно, мороженое.

Всех детей, а также их родителей, приглашают 1 июня на фестиваль "Кисловодская жара" власти города-курорта.

Он пройдет одновременно в разных точках города.

На проспекте Ленина состоится карнавальное шествие и концерт, а также пиньята-шоу, на котором будут разбивать подвешенную игрушку из папье-маше, набитую сладостями. Будет организовано арт-пространство. Все желающие смогут попробовать свои силы в эквилибристике и жонглировании, а также твистинге (создании фигурок из длинных воздушных шаров), на мастер-классах.

На Курортном бульваре прозвучат самые любимые детские песни. Гости насладятся шоу мыльных пузырей и восхитятся удивительными номерами, которые представят гимнасты. В качестве активной программы подготовлены квесты и мастер-классы.

Еще одна локация – в поселке Аликоновка. Там организаторы покажут шоу-программу.

"Кроме того, не забываем про вкусные угощения и мороженое. Ведь детский праздник без мороженого не будет таким веселым и радостным!"

– администрация Кисловодска

Приятным сюрпризом для детей и взрослых станет скидка на все аттракционы – билеты на них будут стоить в два раза дешевле.

Веселый праздник стартует в 11:00.

О Дне защиты детей

История защиты детей начинается с 1924 года. Тогда Лига наций приняла Женевскую декларацию прав ребенка. В следующем году состоялась Всемирная конференция, на которой обсуждались пути достижения благополучия детей. Ее участники и решили 1 июня отмечать Международный день защиты детей.

День детей отмечают 1 июня далеко не во всех странах. В Турции его празднуют 23 апреля, в США – во второе воскресенье июля. В Индии праздник приходится на 14 ноября.