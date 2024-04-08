Органный класс для детей появится в Кисловодске в 2024 году

В этом году в музыкальной школе Кисловодска планируется открыть органный класс. Это будет первый класс обучения на органе в Ставропольском крае.

Класс органа вскоре появится в детской музыкальной школе Кисловодска, поделился городской глава Евгений Моисеев.

"Продолжается реконструкция детской музыкальной школы имени С. В. Рахманинова, стоимость которой составит 311 млн рублей. В обновленном здании будет предусмотрен органный класс"

– градоначальник

На данный момент на Ставрополье нет ни одного органного класса. В музыкальной школе будет установлен инструмент стоимостью свыше 2,5 млн рублей. Дети начнут осваивать новый музыкальный инструмент осенью 2024 года.

"Ученический орган будет электронный, на котором ученики смогут выбирать разные стили звучания: романтичный, симфонический или барочный"

– Моисеев