Пляжи Новороссийска готовят к новому сезону

Новороссийск подготовит к новому летнему сезону более двух десятков пляжей. На них модернизируют инфраструктуру и обновят пляжную мебель.

Власти Новороссийска к летнему сезону обновят территорию городских пляжей. Всего в этом сезоне будут работать 24 пляжа, 13 из которых относятся к муниципалитету. Информацию об этом в своем telegram‑канале опубликовал градоначальник Андрей Кравченко.

Уточняется, что на территории пляжа "Мысхако" будет установлена новая мебель – зонты, шезлонги и навесы.

Также на пляжах обновляют плиточное покрытие, душевые кабины и санузлы.

Зона для отдыха "Нептун" получит волейбольную площадку.

Кроме этого, его сделают доступной для маломобильных граждан.