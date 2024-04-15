Вестник Кавказа

Пляжи Новороссийска готовят к новому сезону

Пляжи Новороссийска готовят к новому сезону
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новороссийск подготовит к новому летнему сезону более двух десятков пляжей. На них модернизируют инфраструктуру и обновят пляжную мебель.

Власти Новороссийска к летнему сезону обновят территорию городских пляжей. Всего в этом сезоне будут работать 24 пляжа, 13 из которых относятся к муниципалитету. Информацию об этом в своем telegram‑канале опубликовал градоначальник Андрей Кравченко.

Уточняется, что на территории пляжа "Мысхако" будет установлена новая мебель – зонты, шезлонги и навесы.

Также на пляжах обновляют плиточное покрытие, душевые кабины и санузлы.

Зона для отдыха "Нептун" получит волейбольную площадку.

Кроме этого, его сделают доступной для маломобильных граждан.

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