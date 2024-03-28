Новороссийск на два дня останется без воды

Уже завтра практически весь кубанский Новороссийск и два соседних села отключат от водоснабжения – это будет сделано из-за работ, которые городские власти намерены провести на сетях водопровода. Воду два дня будут давать по расписанию.

Жителям кубанского Новороссийска и окрестных сел предстоит двухдневное испытание - больше 200 тыс жителей города останутся без воды, написал в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

"16 и 17 апреля на сетях РЭУ "Троицкий групповой водопровод" будут проводиться работы, требующие полной приостановки подачи воды… В эти два дня холодная вода будет подаваться исключительно утром и вечером с 06-00 до 08-00 и с 18-00 до 20-00. Приостановка горячего водоснабжения в эти дни также необходима для того, чтобы при слабом напоре холодная вода в установленные часы поднималась на верхние этажи"

- Андрей Кравченко

Без воды останутся жители большей части города, поселка Верхнебаканского и села Гайдук. Власти намерены составить график и организовать своевременный подвоз воды в каждый район, попадающий под отключение, для чего задействуют около 20 автоцистерн, добавил градоначальник.

Практика предыдущих отключений показывает, что после выполнения всех работ на сетях требуется еще время для выхода ТГВ на привычный режим подачи воды, напомнил Кравченко, попросив горожан с пониманием и терпением отнестись к предстоящим неудобствам.