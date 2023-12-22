Водоснабжение в Махачкале отремонтируют за 3,5 млрд рублей

Жители Махачкалы часто сталкиваются не только с отключениями света, вопросы вызывает качество воды. Поэтому власти республики направят более 3,5 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения.

В Махачкале, как и во многих других городах России, проблемы с водоснабжением и водоотведением – это актуальная тема. Поэтому власти города приняли решительные меры для улучшения ситуации.

Свыше 3,5 млрд рублей выделены на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Махачкале. Этот проект планируется осуществить к 2027 году. Целью работ является не только улучшение инфраструктуры, но и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на долгие годы вперед.

«На модернизацию махачкалинских сетей водоснабжения и водоотведения планируется до 2027 года планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Только в этом году потратим более 1 миллиарда рублей»

– гендиректор АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» Магомедгаджи Шапиев.

По его словам, план работ включает в себя замену устаревших трубопроводов, реконструкцию насосных станций, установку современного оборудования и многое другое. Все работы будут проводиться поэтапно, с соблюдением всех необходимых норм и стандартов качества.

В релизе подчеркнуто, что реализация проекта имеет огромное значение для города и его жителей.