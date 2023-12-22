Водоснабжение в Махачкале отремонтируют за 3,5 млрд рублей

В Махачкале, как и во многих других городах России, проблемы с водоснабжением и водоотведением – это актуальная тема. Поэтому власти города приняли решительные меры для улучшения ситуации.
Свыше 3,5 млрд рублей выделены на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Махачкале. Этот проект планируется осуществить к 2027 году. Целью работ является не только улучшение инфраструктуры, но и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на долгие годы вперед.
«На модернизацию махачкалинских сетей водоснабжения и водоотведения планируется до 2027 года планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Только в этом году потратим более 1 миллиарда рублей»
– гендиректор АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» Магомедгаджи Шапиев.
По его словам, план работ включает в себя замену устаревших трубопроводов, реконструкцию насосных станций, установку современного оборудования и многое другое. Все работы будут проводиться поэтапно, с соблюдением всех необходимых норм и стандартов качества.
В релизе подчеркнуто, что реализация проекта имеет огромное значение для города и его жителей.