В Дагестане модернизируют системы водоснабжения

Вода будет регулярно поступать всем абонентам в Дагестане. это стало возможным благодаря реализации в республике профильной программы, в соответствии с которой кабмин направит в республиканский бюджет деньги на инфраструктурные усовершенствования.

Кабмин направит в Дагестан средства для модернизации и оптимизации систем подачи воды. Кроме того, на аналогичные цели деньги отправятся еще в 7 регионов страны.

«Федеральное финансирование позволит обновить системы водоснабжения и простимулировать реализацию федерального проекта «Чистая вода», в рамках которого ведется работа по этому направлению»

– пресс-служба правительства РФ

Благодаря реализации проекта заявленные регионы будут обеспечены водой, пригодной для употребления в пищу. Отметим, что особенно актуальными меры по оптимизации инфраструктуры Дагестана становятся в связи с тем, что республика переживает настоящий туристический бум.