Света все еще нет у десятков тысяч жителей Дагестана

Отключения света, вызванные непогодой, пока не устранены полностью в Дагестане. По данным Минэнерго РФ, электричество отсутствует в более чем 20 населенных пунктах.

Ситуация с энергоснабжением остается непростой в Дагестане, сообщили в российском Минэнерго.

"В Республике Дагестан из-за продолжительных дождей отключенными от электроснабжения остаются около 70 тыс человек в 21 населенном пункте"

– министерство

В компании "Россети Северный Кавказ" заверили, что дагестанские энергетики ликвидируют последствия аварий ЛЭП. Электросети чинят 26 бригад, передает "Интерфакс". Дагэнерго в связи со сложной обстановкой перешла на особый режим работы.

В сообщении уточняется, что ремонт затрудняют ливень и ветер, которые так и не покинули республику.