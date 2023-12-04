Новые трансформаторы обеспечат Дагестану свет зимой

Новые трансформаторы, призванные обеспечить стабильное энергоснабжение, установлены в ряде районов Дагестана. Всего установлено 14 больших и 120 трансформаторов первого или второго габарита.

Энергетики повысили надежность подачи электричества в осенне-зимний период в ряде районов Дагестана, устанавливая новые трансформаторы.

«В рамках ремонтных работ мы установили 14 новых больших трансформаторов общей мощностью около 144 мегавольт-ампер. Также нами были установлены около 120 новых трансформаторов первого или второго габарита. Где-то заменяли старый трансформатор на новый, где-то устанавливали дополнительный»

– и. о. главного инженера филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Гаджи Гаджиев

Далее он отметил, что светом точно будут обеспечены Дербентский, Карабудахкенсткий, Гунибский и Левашинский районы. Также была повышена энергопрочность Махачкалы.

Однако несмотря на новые трансформаторы накануне из-за аварии в Махачкале снова пропадал свет. В зону отключения попали 11 тыс человек.