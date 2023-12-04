В Дагестане вернули свет 16 тыс местных жителей

В дома 16 тыс жителей Дагестана вернулся свет. Ранее у них пропало электричество из-за неблагоприятных погодных условий.
В Махачкале и ряде других муниципалитетов Дагестана выполнили работы по восстановлению энергоснабжения. Об этом сообщает "Дагэнерго".
"Прерванное электроснабжение в ряде муниципалитетах Дагестана, в том числе Махачкале, полностью восстановлено"
– пресс-служба компании
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра и дождя у 16 тыс граждан республики пропал свет.
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