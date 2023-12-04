Авария оставила без света 16 тыс жителей Дагестана

В Дагестане из-за аварии пропал свет у 16 тыс человек. Специалисты приступили к восстановительным работам.

В Дагестане занимаются восстановлением электроснабжения в ряде городов и районов. Об этом рассказали в "Дагэнерго".

По словам главного инженера компании, из-за аварии в настоящее время нет света у 16 тыс граждан.

"На данный момент в Дагестане в результате различных аварий из-за непогоды без электроснабжения остались порядка 16 тыс. жителей республики"

– Гаджи Гаджиев

Он подчеркнул, что 11 тыс из них проживают в Махачкале