Авария оставила без света 16 тыс жителей Дагестана

В Дагестане из-за аварии пропал свет у 16 тыс человек. Специалисты приступили к восстановительным работам.
В Дагестане занимаются восстановлением электроснабжения в ряде городов и районов. Об этом рассказали в "Дагэнерго".
По словам главного инженера компании, из-за аварии в настоящее время нет света у 16 тыс граждан.
"На данный момент в Дагестане в результате различных аварий из-за непогоды без электроснабжения остались порядка 16 тыс. жителей республики"
– Гаджи Гаджиев
Он подчеркнул, что 11 тыс из них проживают в Махачкале
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