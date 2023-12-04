Вестник Кавказа

В Дагестане рассказали о масштабном загрязнении водоемов площадью 26 тыс кв метров

В Дагестане рассказали о масштабном загрязнении водоемов площадью 26 тыс кв метров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане оценили ущерб от мусора в нескольких местных водоемах в 600 млн рублей. Площадь загрязнения составляет 26 тыс кв метров.

Площадь загрязнения в нескольких водоемах Дагестана превысила 26 тыс кв метров. Об этом сказано в Telegram-канале главы Росприроднадзора.

"Мы получили информацию о загрязнении акватории Ирганайского водохранилища и реки Андийское Койсу в Дагестане твердыми коммунальными отходами. Во время обследования инспекторы Службы зафиксировали скопление мусора на площади свыше 26 тысяч квадратных метров"

– Светлана Радионова

Она подчеркнула, что причиной столь масштабного загрязнения являются неоднократные нарушения, допущенные во время обращения с отходами в расположенных поблизости населенных пунктах.

"Вред, причиненный реке Андийское Койсу, составил 345 миллионов рублей, а Ирганайскому водохранилищу — 244 миллиона рублей"

 – руководитель Росприроднадзора

Глава районов получили от правоохранительных органов задачу устранить нарушения. В отношении загрязнителя заведено уголовное дело.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1645 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы