В Дагестане рассказали о масштабном загрязнении водоемов площадью 26 тыс кв метров

Площадь загрязнения в нескольких водоемах Дагестана превысила 26 тыс кв метров. Об этом сказано в Telegram-канале главы Росприроднадзора.
"Мы получили информацию о загрязнении акватории Ирганайского водохранилища и реки Андийское Койсу в Дагестане твердыми коммунальными отходами. Во время обследования инспекторы Службы зафиксировали скопление мусора на площади свыше 26 тысяч квадратных метров"
– Светлана Радионова
Она подчеркнула, что причиной столь масштабного загрязнения являются неоднократные нарушения, допущенные во время обращения с отходами в расположенных поблизости населенных пунктах.
"Вред, причиненный реке Андийское Койсу, составил 345 миллионов рублей, а Ирганайскому водохранилищу — 244 миллиона рублей"
– руководитель Росприроднадзора
Глава районов получили от правоохранительных органов задачу устранить нарушения. В отношении загрязнителя заведено уголовное дело.