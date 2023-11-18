Карбонат лития начнут производить без отходов в Дагестане

Чистый карбонат лития без отходов начнут производить в Дагестане. При этом в республике расширится производство хлопка. Также власти Дагестана пообещали заботить о прилегающих к производству территориях.

Безотходное производство карбоната лития наладится при сотрудничестве властей Дагестана с предприятием "Радий". Также в республике продолжит расширяться хлопковое производство. Не забудут власти республики и об экологической ситуации в регионе.

Отмечается, что по этому поводу было подписано соглашение между руководством предприятия и главой республики.

"Документ направлен на развитие научно-технического и производственного потенциала сторон, прежде всего, с целью обеспечения технологического суверенитета и диверсификации оборонного-промышленного комплекса страны"

– глава региона Сергей Меликов

Уточняется, что безотходный радий будут производить на опытно-промышленной пилотной установке. Сотрудничество будет осуществляться в формате государственно-частного партнерства.