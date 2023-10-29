Завод им.Гаджиева окончательно переедет из Махачкалы

Махачкалинский Завод им.Гаджиева будет перенесен на территорию промпарка. Переезд производства обойдется в 1,8 млрд рублей.

К 2027 году Завод им.Гаджиева из Махачкалы будет полностью перенесен в индустриальный парк "КИП Пром Каспий".

"За счет смены локации предприятие намерено увеличить производство промышленной продукции - рулевых для машин, насосов для нефтегазовой промышленности, поворотных затворов, задвижек, нефтегазовой арматуры"

– минпромторг Дагестана

Проект обойдется примерно в 1,8 млрд рублей. Завод уже приступил к реализации, в эксплуатацию введена первая очередь нового литейного цеха, удалось перевезти на новую площадку две заводские плавильные печи, возводятся здания для переноса цехов.

Промпарк расположен на территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск".

Площади в Махачкале, занимаемые сегодня заводом им.Гаджиева будут преобразованы. На территории проведут благоустройство, а также построят ряд социальных объектов.