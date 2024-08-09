Вестник Кавказа

Пляжи Анапы официально открылись для купания

Пляжи Анапы официально открылись для купания
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе нормализовалась погода, в море снова разрешено купаться. Вода теплая, плюс 26 градусов.

В пятницу на пляжах Анапы разрешено купаться, ранее из-за штормовой погоды и опасных придонных течений купаться было небезопасно.

Сегодня температура воды в Черном море возле Анапы составляет 26 градусов, а воздух прогрет до плюс 31.

«На отдельных участках пляжей есть водоросли, но достаточно пройти 50-100 метров в любую сторону и вода уже будет чистой»

– сообщение

На пляжах многолюдно, туристы не отказывались от пляжного отдыха даже в те дни, когда купаться было официально запрещено.

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