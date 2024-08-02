Ситуация на пляжах Сочи на сегодня стабильна, хуже всего в Анапе

О загрузке пляжей на разных курортах на побережье Черного моря в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, рассказали в Российском союзе туриндустрии. Самая большая плотность отдыхающих оказалась в Анапе.

Пляжи значительно перегружены на некоторых кубанских курортах Черного моря, но не в Сочи, сообщили в РСТ.

Сложнее всего ситуация в Анапе. Там на один квадратный метр приходится более 10 отдыхающих. Чуть меньше этот показатель в Новороссийске – почти 9 человек. На обоих курортах он превышает норму, которая составляет 5 человек на кв м. Тем временем, отметили в РСТ, уже уровень 2–3 туриста на кв м означает существенную перегрузку.

Несколько лучше положение в Геленджике – 3,4 человека.

Пляжи Сочи

Что касается Сочи, то там, говорит вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, ситуация стабильна, и избытка туристов не наблюдается.

"Городской пляж хорошо оборудован, комфортный, всегда можно найти свободные лежаки"

– Барзыкин

В то же время, он напомнил, что в августе курорт переживает пиковую нагрузку, поэтому разумно приходить на пляж пораньше.