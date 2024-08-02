Сочи за год примет почти 8 миллионов туристов

В этом году турпоток в Сочи ожидается выше 7,8 млн человек. В выходные курорт принял пятимиллионного туриста.

Главный пляжный курорт России принял с начала года 5 млн человек, по итогу года туристический поток приблизится к 8 млн.

"По итогам 2024 года в Сочи планируют принять свыше 7,8 млн туристов"

– мэр города Андрей Прошунин

В этом году Сочи стал популярнее у туристов на 7%. За последние три неделе на курорт приехал 1 млн человек: четырехмиллионного туриста Сочи принял 16 июля, пятимиллионного - 10 августа.

В настоящий момент на отдыхе в Сочи находятся 220 тыс туристов.