В Сочи встретили уже пятимиллионного туриста

Турпоток в Сочи в 2024 году перевалил за отметку в 5 миллионов отдыхающих. Традиционно взятая планка в очередной миллион туристов была отмечена торжественной встречей счастливчика, или, точнее, счастливицы.
Торжественная встреча ставшего пятимиллионным по счету туриста состоялась в Сочи, подробности рассказали в администрации города-курорта.
"Юбилейным" отдыхающим оказалась гостья из Москвы Наталья Кузнецова, которая прибыла на юг из Москвы. Вместе с ней приехали ее муж и двое детей.
Туристов встречали представители сочинских властей, руководство отеля и всего курорта Красная Поляна.
Отметим, что четырехмиллионного туриста Сочи принял 16 июля. Им стал мужчина, который прилетел из Серпухова (Московская область). Отдыхал он вместе с супругой.
В целом за год власти Сочи намерены принять более 7,8 млн туристов.