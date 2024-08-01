В Сочи встретили уже пятимиллионного туриста

Турпоток в Сочи в 2024 году перевалил за отметку в 5 миллионов отдыхающих. Традиционно взятая планка в очередной миллион туристов была отмечена торжественной встречей счастливчика, или, точнее, счастливицы.

Торжественная встреча ставшего пятимиллионным по счету туриста состоялась в Сочи, подробности рассказали в администрации города-курорта.

"Юбилейным" отдыхающим оказалась гостья из Москвы Наталья Кузнецова, которая прибыла на юг из Москвы. Вместе с ней приехали ее муж и двое детей.

Туристов встречали представители сочинских властей, руководство отеля и всего курорта Красная Поляна.

Отметим, что четырехмиллионного туриста Сочи принял 16 июля. Им стал мужчина, который прилетел из Серпухова (Московская область). Отдыхал он вместе с супругой.

В целом за год власти Сочи намерены принять более 7,8 млн туристов.