Вестник Кавказа

Пезешкиан: безопасность Ближнего Востока – безопасность мусульман

Пезешкиан: безопасность Ближнего Востока – безопасность мусульман
© Фото: ИРНА
Президент Ирана заявил, что не Тегеран не хочет конфликта с Израилем. Он отметил, что ни одна не может развиваться с помощью войны.

Иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран не хочет эскалацией с Израилем. При этом он считает, что Тель-Авив вынудил Иран отреагировать.

Глава государства также предупредил, что, если израильское руководство решит нанести удар по иранской территории, то Тель-Авив будет ждать суровый ответ.

Пезешкиан подчеркнул, что безопасность Ближнего Востока – безопасность всех мусульман. Он добавил, что ни одна страна не может развиваться с помощью войны.

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