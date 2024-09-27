Пезешкиан: безопасность Ближнего Востока – безопасность мусульман

Президент Ирана заявил, что не Тегеран не хочет конфликта с Израилем. Он отметил, что ни одна не может развиваться с помощью войны.

Иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран не хочет эскалацией с Израилем. При этом он считает, что Тель-Авив вынудил Иран отреагировать.

Глава государства также предупредил, что, если израильское руководство решит нанести удар по иранской территории, то Тель-Авив будет ждать суровый ответ.

Пезешкиан подчеркнул, что безопасность Ближнего Востока – безопасность всех мусульман. Он добавил, что ни одна страна не может развиваться с помощью войны.