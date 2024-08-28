Пешехода-нарушителя дважды сбили в Ереване

Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте в Ереване и в результате попал под колеса двух автомобилей. Как сообщают СМИ, он погиб.

Пешеход, личность которого пока не установлена, стал жертвой двойного ДТП в Ереване, об инциденте пишут армянские СМИ.

ЧП случилось сегодня вечером, сообщает Shamshyan.com. Мужчина переходил улицу в не предназначенном для этого месте. Его сбила машина Ford. От удара пешеход отлетел на "встречку" и снова оказался под колесами автомобиля – его сбила Mazda.

На место аварии оперативно прибыла скорая, но врачи смогли лишь констатировать его смерть.

В момент ДТП оба водителя были трезвы. Личность жертвы автокатастрофы устанавливается.