Вестник Кавказа

Пожар на подстанции оставил без света часть Еревана

Пожар на подстанции оставил без света часть Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП, связанное с отключением света, случилось сегодня в столице Армении. Более чем на полчаса электричество пропало в двух районах Еревана. Однако последствия были оперативно устранены.

Возгорание началось сегодня днем на тяговой подстанции ЮКЖД, рассказали в компании "Электросети".

В результате была обесточена воздушная ЛЭП, от которой получали электричество подстанции компании.

Из-за неполадок, передает Sputnik Армения, свет пропал в двух районах – Кентрон и Эребуни.

Уточняется, что электричества не стало в 14:06 по местному времени (13:06 мск), а вернулось оно в дома жителей Еревана уже через 40 минут, в 14:46 (13:46 мск), когда пожар был потушен.

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