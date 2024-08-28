Цепная авария с участием семи машин произошла в Ереване

На одной из главных магистралей Еревана столкнулись семь автомобилей. В результате происшествия никто не погиб.

В Ереване 29 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Об этом сообщают армянские СМИ.

В аварию попали Infiniti, Kia, Nissan Murano, BMW, Газель и две машины Mercedes.

Согласно предварительной информации, виновником ДТП стал водитель Infiniti, который по не выясненным пока обстоятельствам врезался в Kia. После столкновения Infiniti вылетел с дороги и задел припаркованные Nissan Murano и Газель. В свою очередь, автомобиль Kia врезался в BMW и две машины Mercedes.

В результате происшествия никто не пострадал.