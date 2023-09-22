Пашинян допустил переезд армян Ханкенди в Армению

Опубликовано: 9:56, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армяне из Карабаха смогут вернутся в Армению, если их существование на родине станет невозможным.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о том, что переезд армян из Карабаха в Армению может состояться в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно. По его словам, для этого уже подготовлено 40 тыс. мест.

«Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно… Мы провели определенную работу, и сейчас в Армении подготовлено 40 тыс. мест»

– Никол Пашинян

В то же время накануне официальный Баку передал карабахским армянам план реинтеграции.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.