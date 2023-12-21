Парламент Турции принял резолюцию по противодействию терроризму

Турецкий парламент принял резолюцию по борьбе с терроризмом. Из документа следует, что республика нацелена на противодействие террористам не только на своей территории, но и за ее пределами.
В Турции продолжат бороться с терроризмом на всех уровнях как внутри страны, так и за ее пределами. Соответствующая резолюция была принята во вторник парламентом республики.
"От имени Турецкой Республики объявляем всему миру, что она полна решимости противостоять терроризму всех мастей внутри страны и за ее пределами"
– сказано в документе
Напомним, турецкий парламент вернулся с зимних каникул в этот понедельник.
Читайте нас в Дзен Новости Google News