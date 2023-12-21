Парламент Турции посвятит первое в этом году заседание не заявке Швеции в НАТО

Парламент Турции посвятит первое заседание борьбе с терроризмом. При этом вопрос ратификации заявки Швеции в НАТО сейчас не рассматривается. Заседание состоится 16 января.

Во вторник турецкий парламент возобновит свою работу после зимних каникул, однако начнет заседание не с вопроса заявки Швеции на вступление в НАТО.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, Генассамблея заксобрания планирует провести заседание, посвященное борьбе с терроризмом, в котором примут участие главы МИД и МО Турции Хакан Фидан и Яшар Гюлер.

По итогам заседания будет принята соответствующая резолюция, говорит источник. При этом отмечается, что вопрос утверждения ратификационного протокола о принятии Швеции в НАТО пока не будет рассматриваться.

Собеседник добавил, что на голосование депутатов в первоочередном порядке будут вынесены другие законодательные акты.