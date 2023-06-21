Швеция стала яблоком раздора Турции и США

Турция и США зашли в тупик по вопросу о вступлении Швеции в НАТО.

Турция продолжает затягивать с решением о членстве Швеции в НАТО, что привело к тупику в американо-турецких отношениях. Такую информацию опубликовала турецкая газета Т24.

"Затягивание Турцией вопроса о членстве Швеции в НАТО практически завело отношения в тупик. После саммита НАТО в июле прошлого года американская сторона жаловалась, что Турция не выполнила своих обещаний. На самом деле, как только в октябре открылся парламент, правительство (Турции), казалось, решило одобрить членство Швеции. Однако теракт на открытии парламента, а затем война в Газе, начавшаяся 7 октября, позволили правительству сказать: "У меня связаны руки""

– газета Т24

На странице издания отмечается, что власти Турции намерены одобрить вступление Швеции, но также не оставляют в стороне негативные события.

По данным канала Habertürk документ о вступлении будет передан в турецкий парламент в ближайшее время.