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Отравление в Санкт-Петербурге: пострадали свыше 170 человек

Патала в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Некачественная готовая еда от "Грин бокс" стала причиной массового отравления в Санкт-Петербурге. В больницах находятся 99 человек, еще 72 лечатся дома.

Производитель "Грин бокс" отравил в Петербурге свыше 170 человек, большинству из них потребовалась госпитализация.

"На 10 сентября 2023 года в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрирован 171 случай ОКИ, в том числе у двоих детей. <…> В стационарах города остаются 99 человек, в том числе два ребенка"

– Роспотребнадзор

Острая кишечная инфекция выявлена у лиц, заказавших доставку "Самокатом" готовой кулинарной продукции предприятия "Грин бокс".

"Согласно результатам лабораторных исследований <…> в продукции АО "Грин бокс" обнаружена Salmonella"

– Роспотребнадзор

Эти же бактерии выявлены в пробах, взятых у восьми пациентов.

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