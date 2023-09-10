Отравление в Санкт-Петербурге: пострадали свыше 170 человек

Производитель "Грин бокс" отравил в Петербурге свыше 170 человек, большинству из них потребовалась госпитализация.
"На 10 сентября 2023 года в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрирован 171 случай ОКИ, в том числе у двоих детей. <…> В стационарах города остаются 99 человек, в том числе два ребенка"
– Роспотребнадзор
Острая кишечная инфекция выявлена у лиц, заказавших доставку "Самокатом" готовой кулинарной продукции предприятия "Грин бокс".
"Согласно результатам лабораторных исследований <…> в продукции АО "Грин бокс" обнаружена Salmonella"
– Роспотребнадзор
Эти же бактерии выявлены в пробах, взятых у восьми пациентов.