В школе Санкт-Петербурга отравились более 55 человек

В одной из школ Санкт-Петербурга отравились по меньшей мере 56 человек. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 25 отравившихся
В школе Санкт-Петербурга зафиксировано 56 случаев кишечной инфекции среди учеников и учащихся. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по городу.
"На 8 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ № 608 и сотрудника АО "Комбинат питания "Кировский"
– пресс-служба
Там отметили, что в настоящее время в больницах находятся 25 человек, включая 22 детей.