РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В школе Санкт-Петербурга отравились более 55 человек

В школе Санкт-Петербурга отравились более 55 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В одной из школ Санкт-Петербурга отравились по меньшей мере 56 человек. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 25 отравившихся

В школе Санкт-Петербурга зафиксировано 56 случаев кишечной инфекции среди учеников и учащихся. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по городу.

"На 8 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ № 608 и сотрудника АО "Комбинат питания "Кировский"

– пресс-служба

Там отметили, что в настоящее время в больницах находятся 25 человек, включая 22 детей.

В трех районах Кубани обнаружили вспышку АЧС

В трех районах Кубани обнаружили вспышку АЧС

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1130 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version