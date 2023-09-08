В школе Санкт-Петербурга отравились более 55 человек

Опубликовано: 15:55, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В одной из школ Санкт-Петербурга отравились по меньшей мере 56 человек. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 25 отравившихся

В школе Санкт-Петербурга зафиксировано 56 случаев кишечной инфекции среди учеников и учащихся. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по городу.

"На 8 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ № 608 и сотрудника АО "Комбинат питания "Кировский"

– пресс-служба

Там отметили, что в настоящее время в больницах находятся 25 человек, включая 22 детей.