В трех районах Кубани обнаружили вспышку АЧС

На Кубани продолжает распространяться африканская чума свиней. К настоящему времени найдены вспышки в трех районах региона.
В Краснодарском крае обнаружен очередной очаг африканской чумы свиней. Об этом информирует региональный оперштаб.
Там обратили внимание на то, что вспышка АЧС произошла на ферме, расположенной в Крыловском районе.
"В настоящее время в регионе зарегистрировано уже три очага АЧС. Новый выявили в Крыловском районе на территории свинотоварной фермы ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское"
– оперштаб
В минувшее воскресенье в Кущевском районе была обнаружена первая в крае вспышка АЧС. Через несколько дней очаг был найден в Брюховецком районе.