В трех районах Кубани обнаружили вспышку АЧС

Опубликовано: 21:58, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Кубани продолжает распространяться африканская чума свиней. К настоящему времени найдены вспышки в трех районах региона.

В Краснодарском крае обнаружен очередной очаг африканской чумы свиней. Об этом информирует региональный оперштаб.

Там обратили внимание на то, что вспышка АЧС произошла на ферме, расположенной в Крыловском районе.

"В настоящее время в регионе зарегистрировано уже три очага АЧС. Новый выявили в Крыловском районе на территории свинотоварной фермы ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское"

– оперштаб

В минувшее воскресенье в Кущевском районе была обнаружена первая в крае вспышка АЧС. Через несколько дней очаг был найден в Брюховецком районе.