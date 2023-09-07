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В трех районах Кубани обнаружили вспышку АЧС

В трех районах Кубани обнаружили вспышку АЧС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Кубани продолжает распространяться африканская чума свиней. К настоящему времени найдены вспышки в трех районах региона.

В Краснодарском крае обнаружен очередной очаг африканской чумы свиней. Об этом информирует региональный оперштаб.

Там обратили внимание на то, что вспышка АЧС произошла на ферме, расположенной в Крыловском районе.

"В настоящее время в регионе зарегистрировано уже три очага АЧС. Новый выявили в Крыловском районе на территории свинотоварной фермы ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское"

– оперштаб

В минувшее воскресенье в Кущевском районе была обнаружена первая в крае вспышка АЧС. Через несколько дней очаг был найден в Брюховецком районе.

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