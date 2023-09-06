Мясо с вирусом обезвредили в магазине на Кубани

Опубликовано: 22:07, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из магазинов Тимашевска закрыт: в нем обнаружили товар с ДНК вируса АЧС. Власти заверяют, что приняты все необходимые в таких случаях меры.

Субпродукты с ДНК вируса АЧС были обнаружены в торговой точке в городе Тимашевске. Ситуация находится под контролем, рассказали в оперштабе Краснодарского края.

После выявления вируса хозяин магазина принял решение утилизировать не только сами субпродукты, но и всю продукцию, которая соприкасалась с ними.

Кроме того, магазин подвергли дезинфекции. В данный момент он не работает.

Напомним, ранее больных животных обнаружили в Кущевском и Брюховецком районах. Всех особей уничтожат. Установлены угрожаемая зона и зона наблюдения, размещены карантинные посты.