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Мясо с вирусом обезвредили в магазине на Кубани

Мясо с вирусом обезвредили в магазине на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Один из магазинов Тимашевска закрыт: в нем обнаружили товар с ДНК вируса АЧС. Власти заверяют, что приняты все необходимые в таких случаях меры.

Субпродукты с ДНК вируса АЧС были обнаружены в торговой точке в городе Тимашевске. Ситуация находится под контролем, рассказали в оперштабе Краснодарского края.

После выявления вируса хозяин магазина принял решение утилизировать не только сами субпродукты, но и всю продукцию, которая соприкасалась с ними.

Кроме того, магазин подвергли дезинфекции. В данный момент он не работает.

Напомним, ранее больных животных обнаружили в Кущевском и Брюховецком районах. Всех особей уничтожат. Установлены угрожаемая зона и зона наблюдения, размещены карантинные посты.

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