Какую свинину выбрать для шашлыка

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Свинина для шашлыка - традиционное мясо не только в России, но и во многих немусульманских странах мира. Свинина достаточно сытное и жирное мясо, идеальный вариант для пикника или обеда во время отдыха на природе. Лучшая свинина для шашлыка - корейка, ошеек и каретка.

Что такое корейка и почему она хороша для шашлыка?

Корейка - мышца на спине свиньи, которая проходит по обеим сторонам позвоночника. Эта часть свинины нежная, мягкая и сочная, несмотря на практически полное отсутствие жира. Корейка для шашлыка - идеальный вариант, поскольку мясо под действием большой температуры прожаривается равномерно, получается ароматным и сочным.

Ошеек для шашлыка

Ошеек - часть свиной туши, которая прилегает к шее, то есть лежит вдоль хребта. Ошеек - довольно легкое в приготовлении мясо, которое на мангале или гриле получается сочным и нежным, не в последнюю очередь за счет небольшой жировой прослойки.

Что такое свиная каретка?

Свиная каретка или кострец - мясистый отруб задней части свиной туши. Мышечные волокна этого мяса тонкие, как и прослойки жира, поэтому шашлык получается не менее сочным и нежным, чем из корейки и ошейка.

Какая часть лучше для шашлыка

По сути, из любой части свинины можно приготовить вкусный шашлык, поскольку вкусовые предпочтения у всех разные, а шашлык - блюдо, которое при всей своей универсальности и легкости приготовления может удовлетворить любого едока. При выборе свинины для шашлыка главное обращать внимание на следующие факторы:

Мясо должно быть свежим. Свежая свинина имеет бледно-розовый оттенок, упругая на ощупь, не скользкая и не липкая.

Эксперты рекомендуют брать на шашлык ту часть свинины, где есть жирок, но если вы категорически не любите жир, то постная часть свинины - вырезка, лопатка и филей - будут на вкус не хуже, чем шея или корейка.

Для удобства и быстроты приготовления предпочтительнее брать куски без косточки, тем не менее и этот параметр исключительно на любителя.

Лучше брать мясо молодого животного: на нем будет меньше пленок, которые довольно сложно снимать.

Запах у свинины должен быть естественным для мяса: не химическим и не гнилостным.

Парная свинина на шашлык?

Совсем не обязательно гоняться за парной свининой для шашлыка. Парным называют мясо недавно убитого животного, не успевшее остыть. Хотя парная свинина и считается более мягкой и сочной, вкус ее менее выраженный, чем у мяса, успевшего остыть и хранящегося при правильном температурном режиме.

Самая бюджетная свинина для шашлыка

Свинина в целом считается относительно бюджетным мясом для шашлыка. Самые бюджетные части свинины:

грудинка

лопатка

каретка

окорок

ребра

Шея, корейка и вырезка обойдутся чуть дороже, но при этом разница цен на все виды свинины варьируется в диапазоне 150-200 рублей.

Сколько надо свинины на шашлык

Средняя порция для шашлыка на человека примерно 300 граммов сырого мяса. То есть двух килограммов свинины на компанию из шести человек будет достаточно. Но в России зачастую исходят из того, что мяса должно быть много, и покуют по килограмму на человека.

Самые простые маринады для шашлыка из свинины

Хороший шашлык не в последнюю очередь получается за счет хорошего маринада. Хороший маринад не означает сложный. Напротив, большинство знатоков и ценителей шашлыка из свинины сходятся во мнении, что чем меньше ингредиентов для маринада, тем вкуснее получается блюдо.

Для самого простого маринада из шашлыка понадобятся лук, соль и лимон. Лук и мясо берутся из расчета две головки лука на килограмм свинины. Лимона, точнее лимонного сока, достаточно одного на килограмм мяса. Еще один несложный рецепт маринада предусматривает использование вместо лимона кетчупа - 200 граммов на полтора килограмма будет достаточно для того, чтобы мясо получилось сочным и пикантным. Третий простой маринад для шашлыка из свинины - горчичный. На два килограмма мяса нужно взять банку горчицы, несколько зубчиков чеснока, ложку растительного масла и соль.

Эксперты рекомендуют мариновать мясо не менее 6 часов, но если у вас мало времени, даже 60 минут вполне достаточно, чтобы мясо пропиталось и насытилось ароматами всех добавленных к нему ингредиентов.

Если у вас под рукой нет ничего, кроме мяса и соли, не отчаивайтесь, шашлык без маринада тоже получается вкусным. Главное, следите за свининой во время жарки и не давайте ей пересыхать.